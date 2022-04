Mustapha BOUTOUIZERA

Après un diplôme d'ingénieur en électronique spécialité le Contrôle industriel et des formations en management au CNAM j'ai travaillé dans divers secteurs industriels tell que l’énergie le pétrole gaz la pharmaceutique ect...ce qui ma permis d’acquérir une expérience riche et diversifier dans le contrôle commande et instrumentation .

Actuellement je suis en activité chez un un leader mondiale du nucléaire et mon travaille se résume à :

- l’étude des offres fournisseurs pour la partie contrôle-commande des différentes machines spéciales de manutention de l’EPR de TAISHAN.

- Superviser les Etudes de conceptions des fournisseurs pour la partie I&C

- Validation des documents fournisseurs (AF, spécification, analyse de risque, sûreté ect...)

- Analyse et vérification des interfaces techniques avec les autres corps d'état



Mes compétences :

Electricité

Informatique

Électronique

DCS

Supervision

Ingénieur

Automatisme

Pétrole

Instrumentation

Automatique