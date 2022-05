Laurie PAPUGA

Manpower Conseil Recrutement, entité de Manpower France composé d’experts en recrutement, propose à ses clients des solutions modulables et sur-mesure en matière de recrutement pour des besoins en volume.



Au sein du Service Recrutement Dédié, j'occupe la fonction de Consultante Chef de Projet où je pilote des campagnes à volume pour des Grands Comptes nationaux qui recrutent en CDD/CDI ou en alternance sur des profils non cadre, techniciens ou cadres dans tous secteurs d'activité.



Après un parcours en Ressources Humaines, j'ai pu acquérir une expérience de plus de 6 ans sur le recrutement de profils variés et pénuriques. Cette expérience me permet aujourd'hui de mettre en place un processus de recrutement adapté à la typologie des profils recherchés et des exigences clients.



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Sourcing

Approche directe

Relationnel