Sébastien IKHENNICHEU

Issu d'un double cursus en Histoire et Cinéma, j'ai un grand intérêt pour tout ce qui touche la culture visuelle et le patrimoine français. Reconnu pour mon sérieux, j'ai su monter mon réseau dans le domaine de la recherche audiovisuelle. En cohérence avec mes domaines de prédilection, j'ai ainsi pu être recommandé pour tenir quelques conférences.



Polyvalent, je m'adapte à toutes les situations en gardant la même énergie. Régisseur depuis 2005, j'ai ainsi enchaîné les projets, de l'associatif au professionnel, avec le souci de rendement. D'un naturel spontané, j'ai été amené à avoir certaines responsabilités au sein de grands projets, comme le Festival Jules Verne ou dans le cadre de conférences pour le Conseil Général des Hauts-de-Seine.



Passionné, je m'implique autant dans mes projets professionnels que dans mes loisirs. Médiéviste XVe, je transmets ma passion au sein de scènes de vie et d'ateliers afin de sensibiliser petits et grands tout en prenant plaisir à la reconstitution.



Mes compétences :

Historien spécialiste en stéréoscopie

Informatique

Régisseur

Médiation culturelle

Management (d'expérience)

Créatif

Chercheur

Polyvalence et capacité d'adaptation

Impliqué dans les missions confiées

Organisation d'évènements

Culture

Internet

Cinéma

Histoire

3D

Arts

Photographie

Chargé de Production