Sebastien IMBERN

Après près de 10 ans d'expérience dans la gestion d'un centre de profit. Manager de terrain, en proximité avec les équipes de vente, ayant fait preuve au quotidien d'écoute, d'accompagnement et d'adaptabilité afin d'atteindre les objectifs fixés.



Je développe actuellement la commercialisation et la distribution des cartes cadeaux Kadosport.

Kadosport propose une carte cadeau 100% sport donnant accès à de nombreuses activités sportives. Fitness, coaching, Crossfit, Golf, Padel, Plongée, Kayak, Running, Ski, Rafting, Canyoning, Escalade, Pilotage, Parachutisme, stages et voyages sportifs... La carte cadeau Kadosport répond aux attentes de tous les sportifs.

La carte cadeau est distribuée sur notre site Internet www.kadosport.fr ainsi que dans un réseau de magasins de sports !



Mes compétences :

Management

Animation de formations

Gestion des stocks

Analyse de données

Merchandising