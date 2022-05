Sébastien IOPETI

Militaire au sein de la Gendarmerie Nationale depuis plus de 20 ans, j'ai servi au sein de la Mobile, Départementale et l’Armement.

Mon terrain de jeu, un environnement exigeant réactivité et résilience, je maîtrise les bases légales et règlementaires ainsi que les fondamentaux opérationnels de la sûreté.

Responsable de la prévention des risques, j'assure l’application et la mise en œuvre des procédures visant à garantir la sécurité des personnes et des biens sur le site et coordonne les missions des équipes de sureté et sécurité.

Je participe, si nécessaire, aux réunions préparatoires des manifestations et veille à l’application des règlements de sécurité et des cahiers des charges.

Je supervise les interventions des sociétés prestataires de sécurité, élabore les plans de prévention et évalue le respect du cahier des charges et la qualité des prestations délivrées.

J'assure une veille technique dans le domaine des équipements de sûreté.

Je réalise des études de vulnérabilités des bâtiments et de leurs abords et propose les améliorations nécessaires au renforcement de la sûreté.

J'assure la coordination des projets techniques de sûreté majeurs.

Doté d’une réelle capacité relationnelle, je peux travailler au quotidien avec des interlocuteurs de tous niveaux, internes comme externes.

Je fais preuve de pédagogie, de sang-froid et de fermeté quand cela s’avère nécessaire.

Je maitrise les outils bureautiques et je m'adapte rapidement à de nouveaux logiciels métiers.

Organisé, je sais gérer mes priorités.

Attaché au travail en équipe, je fais naturellement preuve d’une grande disponibilité et d’une parfaite discrétion.



Sportif dans l'âme, je pratique désormais le trail en montagne et urbain en compétition.

J'ai reçu la Médaille Militaire, 4 Citations étoilées, la Reconnaissance de la Nation, Médaille d’Outre-Mer, Médaille d’Or de la Gendarmerie...



Mes compétences :

Mécanique auto-PL-TC-Nautique

Instructeur quad

Moniteur intervention en forêt équatoriale - survi

Tireur précision longue distance