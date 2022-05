Sebastien IRIALOUR

- 2012 : COLAS « Dimensionnement de Chaussées III »

- 2011 : ASFT – Trailer ASFT T5 – Grip Tester T5 Airport.

- 2011 : Ecole Nationale Ponts et Chaussees / Colas « Management, Juridique, Clients, Techniques »

- 2010 : COLAS « Dimensionnement de Chaussées Aéronautiques »

- 2009 : APAVE « Personne Compétente en Radioprotection »

- 2008 : COLAS « Dimensionnement de Chaussées II »

- 2006 : COLAS « Dimensionnement de Chaussées I »

- 2005 : EUROVIA « Remise en Forme Technique » Terrassements et Mélanges Hydrocarbonés.

- 2005 : EUROVIA « Marquage CE Granulats » Granulats.

- 2003 : Ecole Nationale Ponts et Chaussées : « Emulsions et Micro-Emulsions de Bitume »

- 2001 : EUROVIA « Etudes Enrobés / Etudes de Sols »

- 1999 : CSP « RQ – ISO 9001 v2000 »

- 1997 : AFIR « Formateur AFIR – Mise en œuvre Enrobés / ESU »

- 1995 : Centre de Recherche EJL « Formulation MTLH, Enrobés, Emulsions de bitume »

- 1993 : Brevet de Technicien Encadrement de Chantier



Langues : Français – Anglais - Espagnol



Mes compétences :

ASTM

Bâtiment

Bâtiment Travaux Publics

CONCRETE

Design

Dimensionnement

Dimensionnement structure

Emulsion

Enrobés

Formation

Granulats

Marquage CE

Technique

travaux publics