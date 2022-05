Sébastien IRIGOYEN

’informatique et ce qu’on appelle « les nouvelles technologies » font partie de notre quotidien et du monde professionnel. Mais elles peuvent devenir un casse-tête lorsqu’on ne les maîtrise pas. Fort de mon expérience professionnelle et motivé par ma passion de l’informatique, je propose différents services dans ce domaine. Je me déplace à domicile pour du dépannage, de l’installation, du montage, de l’initiation, de la formation, un diagnostic.



Je suis compétent sur les différentes plateformes existantes, dans tout ce qui concerne le multimédia.



J’interviens tant chez les particuliers que pour des professionnels. J'interviens principalement sur Anglet, Bayonne, Biarritz mais également sur tout le Pays Basque et le sud des Landes. En parcourant mon site, vous découvrirez plus en détail mes activités et mes conditions. Pour répondre à vos questions et résoudre vos problèmes, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Informatique

Montage vidéo

Internet

Maintenance

Linux