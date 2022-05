Sebastien JACQUES

Sous officier de carrière, 15 ans de service dans la Marine Nationale au sein des forces sous-marines, je viens de rejoindre EUROGICIEL IGENIERIE.

Après avoir été Chef de Centrale Opération à bord d'un sous-marin nucléaire d'attaque et occupé un poste de conseiller auprès de l'état major de l'escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque de la Méditerannée, dans le domaine des systèmes de combat et de détection sous la mer, je suis aujourd'hui chargé de participer à l'intégration du système de combat de la nouvelle frégate européenne multi-mission (FREMM) en temps qu'IVQ (Intégration, Validation, Qualification) détaché chez DCN.

Mes domaines sur le projet Fremm:

- Veille (Pistage Air, Surface et Sous-marin; la trajectographie ASM...)

- Arme (Lutte Anti-soumarine, tube lance topille, lance leurres ASM, Missile de Croisière Naval - MbDA, Narwhal...)



J'ai 37 ans.

Marié, 1 enfant.



Mes compétences :

Sonar

CMS

Radar

missile de croisiere

Combat Management Systeme

lutte anti sous marine

IFF

AIS

systeme de combat