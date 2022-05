Sebastien KHOURI

Ancien chef de secteur sécurité et formateur en interventions incendie et nrbc, je recherche actuellement un emploi de technicien en électromécanique ou HSE dans les départements du vaucluse ou de la Drôme.

Vérificateur en apparaux de levage et preleveur d amiante, mon parcours atypique et ma motivation seront un plus pour mes futurs employeurs. J'aime le contact avec les personnes et le management que je pratique encore aujourd'hui.

Formateur en prevention des risques liés à l'activité physique je peux animer des séances de formation pour la manutention des charges lourdes ou légères.

Formé à la sûreté, je peux exercer des missions de surveillances de sites tant sur l'incendie que sur l'accès des personnes.



Mes compétences :

Animation de formations

Vérification d'apparaux de levage

AFGSU (attestation de formation aux gestes de seco