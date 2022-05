Sébastien JACQUES

Responsable outillage central sur un site industriel automobile réalisant de la connectique Automobile, j’évolue au sein d’une entreprise sur diffèrent processus industriel, outillage de moulage, outillage de découpe à suivre, outillage de machine d’assemblage et prototype pour le bureau d’études, ainsi que l’amélioration continue des outils.

Fort d’une expérience de 20 ans dans le milieu de l’usinage, mes atouts la réactivité, l’organisation.

Ma mission principale est de faire que les outils de production du site soient le moins possible arrêté. Mon but quotidien est de mener une équipe vers l’objectif donnée, motivé l’équipe afin que ces objectifs soient réalisés dans les meilleures dispositions possibles et que les outils de production soient le plus productif possibles.

Voilà, un an maintenant que je mets toutes mes connaissance à la réorganisation de l’outillage central, Gpao, mise en place des indicateurs et standards d’un groupe international comme le nôtre. Mise en place, formation de nouvelles personnes afin de faire face à la demande de la production. Investissement de nouveau moyen de production. Gestion des finances du service. Animation de réunion quotidienne et mensuelle. Gestion du personnel, entretien individuel, mise en place de formation avec l’aide des RH.

Etre source de proposition dans l’amélioration des outils de production .Participer aux réunions d’amélioration et de suivi à l’outillage moulage. Afin d’optimiser les moules d’injection plastique et faire que ceux-ci produisent par rapport à la demande client .











Mes compétences :

Management

FAO

Conception mécanique

Outillage pour usinage de découpage

Méthodes et outils pour la conception

Moulage

CFAO

Support technique

Implantation atelier outillage

Expert electro-erosion

Gestion de production

Cao

Responsable de secteur

Laser

outillage moulage