Sébastien JALADE

Profil



Consultant technico-fonctionnel SAP Logistique ECC / PLM

AMOE/MOA/AMOA/TMA sur les modules SD / MM / CRM/ PLM

Consultant Middleware SAP CRM

Chef de projet / Chef d’équipe technique



Formation



Juin 2013: Certification PRINCE2

Septembre 2008 Certification APICS – Basics of Supply Chain Management

Octobre 2006 Certification SAP Best Practices & SAP Focus Methodology

Décembre 2005 SAP CRM – Basis

Décembre 2005 SAP CRM – Middleware

Janvier 2001 SAP BC400 & Algorithmique

Juin 2000 Maîtrise de Sciences du Langage



Langues



Anglais : Lu, écrit, parlé – Bon niveau

Allemand : Lu, écrit, parlé – Niveau moyen

Japonais : apprentissage autodidacte (en cours)

Espagnol : apprentissage autodidacte (en cours)









Compétences SAP ECC



SALES & DISTRIBUTION

12 ans d’expérience - Expert

Structures organisationnelles, référentiels, flux de vente/livraison/prélèvement/facturation, intégration SD/FI, détermination de prix, ATP, messages, traçabilité.

Expertise technique sur le module



MATERIAL MANAGEMENT

8 ans d’expérience - Maitrise

Structures des organisations d’achat, documents d’achat, valorisation, lots, gestion des stocks, mouvements, intégration SD, intégration CO, détermination de prix, référentiels, traçabilité, message

Expertise technique sur le module



PRODUCT LIFE-CYCLE MANAGEMENT

2 ans d’expérience – Bonnes connaissances

Change Management, Bill of Materials, Bill of Documents



FINANCIALS / ACCOUNTING

Connaissances

Intégration avec les modules de Logistique, tâches mensuelles de translation et clôture.

Connaissance des concepts de base.



ADMINISTRATION

Bonnes connaissances

Gestion des transports, monitoring des performances, profils et autorisations

Paramétrage ALE/EDI, destinations RFC



ABAP

Confirmé

ABAP, ABAP Object, SAPSCRIPT, SMARTFORMS

User-Exits tous modules (user-exits, function-exit, validations & substitutions, dispositions et règles de copie, CMOD, SMOD, modification du standard)

Programmation ALV, OLE Objects, BAPI, ALE/IDOCs, LSMW, SQVI

Netweaver : Développement et administration de Business Server Pages













Compétences SAP CRM



CUSTOMIZING ET APPLICATIONS METIER

Formation CR100, gestion des prospects, opportunités, commandes et actions marketing

Configuration du CIC

CRM2007 – Configuration User Interface et CIC WebClient

MIDDLEWARE

Formation CRM 555

Administration RFC, gestion des sites, réplications, mBdoc Monitoring, extension des réplications avec le module SD.

E-COMMERCE

Mise en place et gestion de l’application XCM

Gestion des catalogues, webshop, superusers, réplications sur IMS et TREX

Conception des flux d’amont en aval (de E-Commerce vers l’intégration CO sur ECC5)













EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



INGENICO

06/ 2007  aujourd’hui

Projets

Mise en place de la traçabilité complète des terminaux Ingenico vendus dans le monde.

Déploiement du système des garanties en adéquation avec le calcul des revenus financiers.

Migration SAP ECC6

AMOA sur le projet de déploiement SAP CRM

Déploiement de la solution Metrix (Centres de réparation en Argentine et au Brésil)

Back-up et fusion logistique d’un système SAP externe (rachat de société).

Externalisation de la Supply Chain : déploiement complet EDI/ALE/Idocs

Fonctions

Spécialiste des « Endless Issues »

Coordinateur technico-fonctionnel SD/MM/PLM

Management de consultants fonctionnels et techniques.



VISEO AVANT-VENTE

03/ 2007  06/2007

Mise en place d’une solution SAP e-commerce – CRM - ECC5

Déploiement Middleware CRM

Paramétrage Master Data : Business Partners, Produits, Organisations, Catalogues

Déploiement, paramétrage et administration de la solution E-Commerce : XCM, WAS, TREX, IPC



L’OREAL PRODUITS PROFESSIONNELS

02/ 2007  03/2007

TMA Netweaver



MOBISUD

10/2006  02/2007

Projet d’intégration ECC5 via la Solution Best Practices - BaseLine France

1ère Success Story SAP BaseLine en France

Déploiemen



Mes compétences :

SAP

ABAP

Joomla