Sébastien JANEL

Ingénieur qui travaille actuellement dans un bureau d'études en tant que calculateur et responsable technique en structure métallique. Passionné par la CAO (calcul assisté par ordinateur) qui associe la complexité Physique, qui est mon premier amour, à la puissance de calcul grandissante des ordinateurs, j'ai mis un poste de calculateur CAO/CFD en place au sein de la première société qui m'a laissé ma chance il y a plus de 12 ans.



J'effectue aujourd'hui des calculs de dimensionnement, conception, vérification ou optimisation de structures en acier, mais également des études mécaniques en éléments finis. Je travaille pour des groupes industriels dans les domaines de l'énergie tels que AREVA, GE/ALSTOM, EDF mais aussi avec des sociétés telles que AIRBUS, TDF sur des dossiers de grandes envergures. Je réalise également des projets pour des charpentiers, architectes, parc d'attractions, sociétés de construction, marchés publics ...



Je souhaite élargir mon cercle de contacts dans ces domaines, ce qui me permettrait de multiplier les expériences diverses, d'accroitre mes connaissances et mon savoir faire. J'aime les challenges et sortir de l'ordinaire.



Mes compétences :

Structure métallique

Robot Structural Analysis

SAMCEF

Résistance des matériaux

Ansys Méchanical / Ansys Fluent / Ansys CFX

Vérification / Justification

Optimisation / Dimensionnement

Mécanique des fluides / Thermique

Physique théorique

Microsoft Excel/Words

Gambit/FLUENT

ROBOT AUTODESK 2017

ANSYS/SAMCEF FIELD