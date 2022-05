Sébastien JANICOT

Cursus professionnel chez Renault Trucks Echange Standard:

- Opérateur de montage secteur rénovation boîte de vitesses (6mois)

- Technicien méthodes industriel (5ans 1/2): développement et amélioration zone de montage et essais boîtes de vitesses et sous ensembles mécaniques

- Agent technique d'atelier (6mois) secteur boîtes de vitesses

- Manager d'atelier (5ans): atelier boîtes de vitesses (en moyenne 20 persones à encadrer, 3M€ CA, gestion de budget de fonctionnement de 40k€

- Chef de projet Industriel: développement de l'Echange Standard dans les nouvelles usines du groupe (Inde, USA et Brésil)



Développement personnel grâce à ce cursus riche en expérience.

Plusieurs métiers effectués en entreprise d'opérateur à manager et pour finir Chef de projet industriel, consistant à intégrer la notion de l'Echange Standard dans les projets de nouveaux véhicules du groupe Volvo (Zone Asie, Amérique du Nord et du Sud)

Formation des Chef de Projet Après-Vente de la notion de l'Echange Standard dans les projets des nouveaux véhicules, afin de pouvoir promouvoir l'offre en après-vente



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Direction de projet

Réseaux sociaux professionnels