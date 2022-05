Sébastien JARICOT

Aventurier de numérique depuis toujours, c'est après un séjour à l'hôpital que m'est apparu la nécessité de développer une application qui améliorerait la prise en charge de la douleur.

C'est ainsi que santé-net est né.

Grâce à une collaboration étroite avec les professionnels de la douleur, notre app Pain Manager répond aux besoins des patients et des soignants. Pour nous, l'enjeux de la la e-santé réside essentiellement dans l'amélioration de la communication tout au long du parcours de soins. Et l'implication du patient est nécessaire à une bonne prise en charge de la douleur.

Utiliser Pain Manager, c'est moins souffrir pour mieux guérir.



Mes compétences :

Graphisme et illustration

Photographie

Explorateur des temps modernes

Barman

Réalisateur / cadreur /monteur vidéo