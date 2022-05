Sébastien JARRY

Fondateur et Directeur de création du Design Sporting Club, je réalise et mets en oeuvre votre stratégie de communication via un réseau de consultants que je choisis en fonction de l'ampleur de votre projet.

Aujourd'hui responsable du studio de création mais aussi responsable des suivis de production et commercial je suis à votre écoute pour développer votre image et ses applications.



Mes compétences :

Conseil

Création

Graphisme

Communication

Adobe Illustrator

Design graphique

Direction artistique

Suivi de projet

InDesign

Adobe Photoshop

Design

Objets publicitaires