Sébastien JARRY

Formations Professionnelles et Compétences:



CAO / DAO Logiciel ECODIAL – CANECO - SEE 3000 – SEE EXPERT



SUPERVISION INTOUCH FACTORY System PROTOOL Siemens VIJO LOOK Schneider XBTL Schneider



AUTOMATISME SIEMENS – Série S5 / Série S7 SCHNEIDER – Premium OMRON – Syswin ROCKWELL – Control –Logic MODICON série 984 / Momentum



INFORMATIQUE Visual Basic 6.0/ Windows 2000 / Windows XP / Office



CARTE D’AXE MAYR – Positionnement sur système Primo

SEW – Positionnement sur MODIDRIVE IPOS+

LENZE – Positionnement sur système 9300

EUROTHERM – LEXIUM Schneider



REGULATION Pratique de la régulation module 1



ELECTRICITE Habilitation HC - BR - BC - HTA - HTB - BT

CACES



Mes compétences :

Automatisme

Électrique

Management

Maintenance

Electrotechnique

Maintenance des moteurs électriques

Méthodologie de dépannage