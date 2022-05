Sébastien JEANJEAN

Après une maîtrise en droit économique et droit des affaires, j'ai commencé mon parcours dans l'immobilier comme négociateur dans une agence d'une franchise nationale avant de prendre la direction d'une société mixte de logements en stations.



J'ai créé le Cabinet SJCI en 2010 avant de reprendre l'Agence AGIMCO, Avenue Notre Dame à Nice au dernier trimestre 2011 pour donner naissance à:



SJCI-AGIMCO





Je vous offre mon expertise pour vous conseiller au mieux dans vos projets immobiliers.

Je suis à votre écoute pour vos projets de:

-transactions immobilières et commerciales

-gestion locative

-locations

-gestion de copropriété (syndic)



Agent membre de la FNAIM et du Service Inter Agence (SIA) des Alpes Maritimes, je vous guide dans le choix de votre bien parmi les centaines de produits disponibles en exclusivité sur les Alpes Maritimes.







N'oubliez pas de visiter le site ou encore



N'hésitez pas à me contacter au



Mes compétences :

Administrateur de biens

Agent immobilier

Gestion locative

Immobilier

syndic