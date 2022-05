Thierry TOURNIER

* Assurances

-Risques industriels, entreprise, immobilier, flottes automobiles, aviation …..,



-Responsabilités civiles professionnelles,



-Assurances Construction obligatoires avec mise en conformité à loi Spineta du 4 Janvier 1978,



-Solutions alternatives de financement de risques inassurables ou dont le coût d'assurance est prohibitif,



-Réponses aux appels d’offres marchés publics,

Optimisation des budgets d’assurances et sécurisation des contrats,



-Création de produits d’assurances spécifiques,



-Mise en place de réseaux de gestion de soins,



-Réassurances Facultatives et Traités,



-Formation Client à la gestion et à la prévention des risques.



* Administratives



-Ouverture et mise en place de succursales en France et à l’etranger,



-Recrutement de Collaborateurs,



-Elaboration de Plans de continuité de l’activité (PCA).



Mes compétences :

Export

Assurances

Courtage