Thierry TOURNIER

Éducateur spécialisé, j'ai travaillé dans des établissements du secteur sanitaire et social, pour adultes et enfants.



La question du soin, de la relation d'aide et de l'écoute ; est pour moi un vecteur essentiel dans l'évolution de ma profession.



Le conte, ce que certains désignent par "l'oralité" ou l'art de la parole, sont des supports avec les quels je me suis formé et que j'ai utilisé par affinité.



Ils m'ont permis de donner à ma fonction une tonalité particulière, propres aux contes et à leur capacité à solliciter notre imaginaire et bien d'autres contrées ignorées de notre inconscient.



L'amour pour les contes a débordé de mon travail et je pratique aujourd'hui cette discipline artistique sur des scènes et des chemins au sein d'une structure que j'ai fondé, "les contes éveillés".



La musique m'a toujours accompagnée depuis l'adolescence. Je joues dans un orchestre de musiques improvisées de la clarinette et du saxophone soprano, et de la guitare pour accompagner des chansons.



Le clown, le rire, sont des régions de l'enfance que je n'ai pas put laisser vraiment tomber à l'age adulte. je ne renonce pas à celle là non plus, mais au contraire je les fréquente plus assidument.

j’agrandis leur zone d’influence au cœur même du quotidien d'un Foyer d'Accueil Médicalisé où j'exerce une activité d'animateur d'atelier clown avec des résidents pluri-handicapés.



Enfin, le yoga m'a permis pendant douze années de pratique, de rencontrer des enseignants exceptionnels. Parmi ceux-ci, Pierre Feuga, auteur de traductions d'ouvrages en sanscrits, disciple de Jean Klein. Il est devenu un ami.



Adepte d'un yoga d'inspiration tantrique du cashmere, j'ai surtout rencontré et accompagné un homme passionné de l'éveil, et épris de liberté. Il est aujourd'hui décédé.



Mes compétences :

animateur d'atelier d'expression artistiques