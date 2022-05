Sébastien JEANPIERRE

Expérience professionnelle



Depuis Juin 2013 : Société Générale, Chef de projets SI

Octobre 2008 – Mai 2013 : ProCapital, Maîtrise d'ouvrage et organisation, direction des systèmes d'information

Août 2005 – Septembre 2008 : Sungard Global Trading (anciennement GL TRADE), chef de projets, connectivité bourses européennes

Réalisations : lancement de nouvelles gateways, projets techniques (amélioration et maintenance des logiciels), projets fonctionnels (suivi des migrations bourses, prise en compte des évolutions spécifiques clients et communication externe/interne), support fonctionnel avancé.

Avril 2002 – Juillet 2005 : Sungard Global Trading (anciennement GL TRADE), ingénieur intégration produits, R&D

Réalisations : automatisation des outils de test (scripts Shell et VBA), définition des méthodes de test, mise en place de l’architecture commune des tests de non régression.

Septembre 2001 – Janvier 2002 : SCHLUMBERGER, ingénieur étude électronique, R&D

Réalisations : compteur d’énergie thermique à ultrasons, étude de la valeur pour une production à bas coût d’un compteur existant.

Septembre 1998 – Septembre 2001 : ISIS-MPP, apprenti ingénieur électronique et informatique

Réalisations : conception de solutions de test automatique pour des cartes électroniques, mise à niveau d’interface utilisateur, conception de sondes haute fréquence.

Juin 1996 à Juillet 1996 : FRANCE TELECOM, stagiaire électronique, cellule réseaux et informatique

Réalisation : développement de l’arborescence réseau des sites environnants.



Formation



Septembre 2001 : ESCPI/CNAM (Champs-sur-Marne), Ingénieur électronique et informatique

Septembre 1997 à Juin 1998 : lycée Jules Ferry (Versailles), Maths Spé ATS

Juin 1997 : lycée Jules Ferry (Versailles), BTS électronique

Juin 1995 : lycée Jules Ferry (Versailles), Baccalauréat STI génie électronique



Langues



Anglais : Courant (Cambridge FCE et formation WSI)

Allemand : Notions

Espagnol : Notions



Informatique



Systèmes : Solaris, Linux, Windows, AIX, VMS

Logiciels : MS Office, Winrunner, Matlab, Simulink, LabWindows/CVI

Langages : C/C++, Java, scripts Shell, VBA, Turbo Pascal, XML

Protocoles : FIX, TCP/IP, protocoles propriétaires (API GL et marchés)

Bases de données : Oracle, Sybase

Certifications : FIX, GL API, GLWIN Specialist, GL Operations Specialist



Mes compétences :

Business analysis

Project coordination

Project management

Chef de projet

Finance de marché