Je finit ma mission mi-janvier et je suis donc à la recherche d'une nouvelle mission, dans le pricing ou l'algo trading pour cette date.

PS: j'ai déjà une SSII et ne compte pas en changer.



Mes compétences :

.Net

Hibernate

Perforce

C

Tibco

Pricing

Front office

SQL

C++

C#

Gestion de projet

Linux