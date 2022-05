Sébastien JOB

Je suis un informaticien passionné et motivé qui a travaillé pendant deux ans et huit mois en Corée du Sud.

J'y suis allé sans aucune connaissance de la langue coréenne, pour obtenir une expérience intéressante d'un point de vue professionnel et culturel.



Là-bas, j'ai principalement travaillé sur des moteurs de calcul distribué, et mon travail a notamment permis une amélioration de jusqu'à 10% de la vitesse d'exécution du système.

Ce que j'adore, c'est travailler avec une énorme masse de données brutes, l'analyser avec des algorithmes recherchés, et en retirer des informations pertinentes, le tout en utilisant des dizaines, voire des centaines de machines liées en cluster.



Mes compétences :

Hadoop

SQL

Git

JavaScript

HBase

Linux

Scrum

Docker

Java

Subversion

Puppet

NoSQL

REST

Node.js