Mon expérience de plus de 20 ans dans l'informatique est mon meilleur atout.

Ma capacité d'écoute, ma polyvalence, mon sens du service et des responsabilités m'ont permis d'acquérir une grande expérience professionnelle et humaine.





Mes compétences :

Business Objects

GENERIX

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

INFOLOGIC

budgets