Sébastien JODET

● Mise en œuvre de projets informatique (domaine Web et Editique)

● Étude des besoins clients

● Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques

● Création et suivi de planning du projet (délai, ressources, financiers et facturation)

● Suivi des actions, des risques, des indicateurs

● Gestion de la relation client

● Interface entre les équipes techniques et clients internes

● Coordination et encadrement des prestataires extérieurs

● Coordinations et encadrement des équipes techniques

● Animation des réunions et des comités de suivi de projet

● Pilotage des recettes et mises en production



Mes compétences :

Automatique

Éditique

Infographie

Informatique

Internet

LAD

PAO

Réalisation

Réalisation audiovisuelle