Sébastien JOFFIN

Ingénieur Systèmes et Réseaux, entré dans le monde de la sécurité informatique en 2015 chez LEXSI dans le service informatique interne, j'ai eu la chance d'y fréquenter de nombreuses personnes expertes dans leur domaine (analystes cybercriminalité, pentesters, consultants en sécurité...), ce qui m'a permis de développer mes compétences en sécurité informatique et ainsi perfectionner mes méthodes d'administration des systèmes informatiques.



Faire simplement fonctionner un SI ne suffit pas, d'autres aspects sont à prendre en compte tant dans l'administration quotidienne que dans l'implémentation de nouvelles solutions.



J'ai la chance d'avoir travaillé dans deux secteurs complètement différents, et qui donnent chacun une force à mon profil :

- le secteur public, à travers mes années passées dans l'Armée de l'Air qui m'ont appris la rigueur, le goût de l'effort,

- le secteur privé, qui m'a permis de rapidement développer mes compétences dans un poste à grande lattitude, engendrant une forte polyvalence et une grande capacité d'adaptation.



Autant à l'aise dans le travail d'équipe qu'en solo, je suis en perpétuelle recherche de nouveaux défis, de nouvelles technologies, d'apprentissage et de partage du savoir.



Mes compétences :

Administration réseaux

Administration système

Sécurité informatique