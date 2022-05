Sébastien JOFFRE

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :



- Rédiger les spécifications produit sur la base de cahiers des charges et d'informations issues du service commercial.

- Échanger avec les clients afin d'affiner la définition de leurs besoins (en anglais).

- Documenter les différentes phases de conceptions d'une application.

- Concevoir des applications logicielles embarquées temps réel à fortes contraintes d’efficacité et de compacité.

- Définir les spécifications de test fonctionnel, et rédaction de la documentation associée à destination des sous-traitants (en anglais).

- Piloter les sous traitants réalisant les dispositifs de test.

- Transférer les dossiers et données techniques au service industrialisation.



LANGAGES, OUTILS ET LOGICIELS MISE EN OEUVRE :



Systèmes : WINDOWS (toutes versions), LINUX (Ubuntu, Debian)

Matériels : ARM9 I.MX287, STMicroelectronics 8 bits (ST7, STM8)

Langages : C++ Qt, C, Assembleur

Web : PHP, JavaScript, AJAX, CSS, HTML, Perl

Réseaux : I2C, SPI

BDD : XML, MysQL

Outils : NotePad++, Eclipse, Compilateur COSMIC, Sourcesafe



FORMATIONS :



2002 : ESICOM :

24 semaines (Éq. License Pro Informatique Industrielle)

+ Stage de 3 mois : réalisation d’une interface web de configuration d’IPTables en perl.



2001 : BTS Électronique :

- Concevoir, programmer et maintenir des systèmes micro-contrôlés Motorola, TI, Intel en C ou en Assembleur.

- Contrôler, produire des systèmes de télécommunication numérique ou analogique.





Mes compétences :

Electronique

Langage C

Langage C#

Langage C++

Microcontroleur