Sébastien JOLY

Après un peu plus de 12 ans d'activité, sur les foires expositions, ou salons spécialisés, en tant que vendeur professionnel (essentiellement pour les armoires à vin), je souhaite me re-convertir.

Cette décision m'est dictée, par ma pathologie actuelle, qui m'empêche de plus en plus de travaillé debout, et de me déplacer aisément.

Mes compétences professionnelles

- Expérience de la vente directe (12 ans) sur Foire Exposition / Salon Spécialisé / Magasin.

- Sens de l'encadrement, de l'organisation et de la stratégie commerciale.

- Capacité de réflexion et de création d'outils d'aide à la vente, et de création de trafic.

- Sens de l'observation et de l'écoute.

- Sens de la psychologie, qui me permet d'analyser les qualités, comme les points d'améliorations.



- Reconnaissance TH COTOREP) Catégorie C valable jusqu'en Mars 2013.



Vous pouvez me joindre au 06 16 76 58 62