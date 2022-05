Sebastien JOLYS

Je suis un électrotechnicien dans le domaine de la maintenance industrielle. C'est-à-dire j'assure l'entretien des systèmes mécaniques automatisés et robotisés.



Soif d'apprentissage continu, il m'est important de m'épanouir au travers de mes tâches et des nouvelles technologies, même durant mes loisirs qui, par ailleurs, m'ont conduit aujourd'hui à acquérir le premier DAN en Jiu Jitsu-Judo. Persévérant et positif, j'aime accueillir et m'adapter à toute nouvelle situation.



Jusqu'à maintenant j'ai entre autres acquis une expérience solide dans la mise en conformité des machines, ainsi que dans l'accompagnement des améliorations de l'outil industriel en terme de productivité et d'extention travaux neufs, et plus particulièrement dans la négociation avec les fournisseurs, tout comme dans les compétences de supervision, deux domaines pour lesquels j'ai toujours eu un engagement naturel.



Je développe actuellement mes compétences en gestion de conflits et négociation.



Mes compétences :

Hydraulique

Électromécanique

Informatique

Automatismes industriels

Mécanique

Chaud et froid

Régulation industielle

Pneumatique et électrique