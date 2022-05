Sebastien JOUFFRE

Formateur depuis 2005, je propose mes services dans des domaines techniques spécifiques (informatique, Commerce/Marketing et Communication, accompagnement vers l'emploi). Ainsi que la maintenance informatique auprès des particuliers et professionnel.



Mon entreprise est basé au Puy-en-Velay, je peux néanmoins me déplacer pour toutes interventions de formation.



Si vous souhaitez vous aussi, faire appel à mes services, n’hésitez pas à me le faire savoir.

Bonne navigation sur le réseau.



Sébastien JOUFFRE



Mes compétences :

Opensource

Paramétrages et configurations

Intégration matériel et déploiement

Maintenance informatique

Formation professionnelle

Accompagnement individuel

Construction de cours

Transmission de savoirs

Animation de formations

Gestion de la formation