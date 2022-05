Sebastien JOURNAUX

J'ai toujours voulu créer ma propre société.

Il est vrai aussi que ce n'est jamais le moment car la situation économique n'est jamais satisfaisante.



Je dirai le plus simplement possible que c'est comme l'informatique lorsque nous voulons nous moderniser, le conseil est d'attendre, que le produit subisse une baisse....



Mon conseil c'est achète et n'attends pas car ça évolue tous les 6 mois....

Pour la société quelque soit la conjoncture faut se lancer de toute façon ce n'est jamais le moment ......