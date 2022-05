Sebastien JUPILLE

Contrat de maintenance atelier robinetterie

-Organisation et planification de l’activité

-Management d’une équipe de 12 mécaniciens robinetterie

-Mise en place d’actions préventives et correctives

-Réalisation des devis

-Commande de fournitures et pièces de rechanges

-Suivi techniques et formations

-Organisation de la sécurité des interventions

-Reporting des indicateurs mensuels et annuels

-Gestion des coûts et de la productivité

-Veille technologique



Contrat Pesage

-Mise a disposition de personnel

-Réalisation de certificat d’étalonnage de poids

-Facturation des prestations



Contrat maintenance électrique et instrumentation sur le site de RHODIA Clamecy

-Organisation du contrat

-Audit du contrat tous les 3 mois avec mise en place d’actions.



Mes compétences :

Maintenance

Organisation

Planification

Robinetterie