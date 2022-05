Sebastien KASKOSZ

Fort d'une expérience d'une quinzaine d'année dans le domaine de l'électricité courants forts et courants faibles appliquer à la conception et la construction des bâtiments, j'ai gravi les échelons de ce métier qui me passionne et j'ai validé mes compétence pour être aujourd'hui a mon compte.

j'ai particulièrement appris et approfondi mes connaissances au contact de mes anciens collègues des sociétés LAUMOND FAURE & SACET, ou j'ai également pu développer un esprit relationnel important, dans notre domaine d'activité, où nous sommes à l'écoute et dans l'échange permanent, pour une bonne collaboration lors de la réalisation et la conception avec les autres bureau d'études et architecte, dans le seul but de répondre aux besoins de nos clients.



je serai a votre écoute et a votre disposition dans les domaines suivant, dans le but d'une collaboration éventuelle;



COURANTS FORTS

Réseaux HT-A. Postes de transformations et groupes électrogènes. correspondance avec les concessionnaires

optimisation et régularisation de puissance

Réseaux basse et très basse tension, éclairage normal et de sécurité, force motrice.

Réseaux secourus, onduleurs, Alimentation Electrique de Sécurité (AES).



COURANTS FAIBLES

Alarme et détection incendie

Informatique, Téléphone, Appel malade,

Sonorisation, Télévision, Ecran géant extérieur.

Alarme intrusion, Interphonie, Contrôle d’accès, Vidéosurveillance,

gestion technique centralisée et report d'alarme



AUDIT / ÉCONOMIE

Évaluation de projets, .Recherche et analyse de solutions techniques.

Coûts d’exploitation.

Audit d’installation et études de faisabilité.



Mes compétences :

dynamique

Ecoute