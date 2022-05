Sébastien KIENTZI

Evoluant depuis une quinzaine d'années en Bureau d'Etudes dans le domaine des jeux d'extérieurs pour enfants et du mobilier urbain, j'ai pu acquérir une très bonne expérience dans l’utilisation du logiciel CAO PRO ENGINEER - CREO PARAMETRIC, la gestion de projet, le respect de normes strictes, la programmation de commande numérique et l’allemand.

Une de mes principales missions est la recherche et le développement de nouveaux produits en étroite collaboration avec des architectes ou des designers tout en respectant le cahier des charges défini par le client. L’adaptation de produits catalogue pour répondre au mieux aux attentes de nos clients est une tâche quasi journalière.





Mes compétences :

CNC

CAO

Microsoft Office

Creo Parametric

PDM Link

Pro Engineer

Pro Intralink