Sebastien KINDT

Madame, monsieur



Votre établissement est a la recherche de personnel pour des postes de vendeur en libre service je vous propose ma candidature.

En effet étant en formation au centre de l anaf f a la madeleine

Bénéficiant d’une expérience récente dans un supermarché, j’ai développé des expériences requises pour occuper ce poste : autonomie, gestion d’’une équipe, écoute, recherche des besoins des clients.

Ayant un contact aise avec la clientèle, les métiers du commerce m’attirent.

Afin de connaitre au mieux mon métier je souhaiterais effectuer un stage d’une semaine auprès de votre entreprise du 21 au 27 décembre 2014 et

Du19 janvier 2015 au 25 janvier 2015

Actif et toujours a la recherche de nouveaux défis je suis actuellement disponible pour un prochain entretien ou je pourrais vous exposer plus longuement mes motivations