Sébastien KITOKO

Consultant interculturel

Aigle Neuilly sur Seine

Activité : 1 janvier 2018 à ce jour.





AMBASSADE D'ANGOLA

Activité : 1 Avril 2015 au 31 décembre 2017



Service Protocole et économique





CONSULAT GÉNÉRAL D'ANGOLA

Activité : mai 2011- mars 2015

Agent de la logistique





Consultant spécialisé en Management interculturel



Activité : 2005-2010



- Gestion administrative, commerciale et comptable

- Conseil,études et Prospections

- Accompagnement des investisseurs et Partenaires en angola

- Formation interculturel en angola

- Organisation de visite d'affaires en angola





Activité: 1988-1999



- Animateur de vente,

- Vendeur spécialiste Printemps Haussman

- Conseiller client,

- Spécialiste produit chez Gap





Ciné, lecture, sport et Voyage.



Mes compétences :

Angola

Consultant

Formateur

International

Investissement

Organisation

Traducteur

Vente

Traduction

Conseil

Développement commercial

Export

Commerce international

Communication

Marketing