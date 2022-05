Sebastien KITTEN

Ingénieur en mécanique diplomé de l'Ecole des Mines de Douai (promo 95), j'ai été successivement :

- chef de projet en anesthésie chez Taema (Air Liquide Santé)

- responsable R&D chez HMS-Vilgo (matériel médical en Dordogne)

- responsable R&D chez Navailles (sièges de bureau et hospitaliers)



Depuis 2010, je propose mes services aux sociétés à la recherche de compétences en mécanique et plus particulièrement dans les domaines du mobilier et du matériel médical.



Equipé d'une station de travail et de Solidworks (maîtrisé depuis plus de 10 ans), je complète mes prestations par de la rétroconception par l'intermédiaire d'un scanner 3D intégré, et d'une imprimante 3D pour la réalisation de pièces prototypes en plastique.



Expériences en freelance dans le domaine de la chaussure (avec dépot d'un brevet), du mobilier de cuisine, des fauteuils médicaux, des chariots à linge hospitaliers, ...



Très bon niveau d'anglais permettant d'échanger avec des sous-traitants ou des clients dans la langue de Shakespeare (ou presque)



Mes compétences :

Innovation

CAO

Scanner 3D

Solidworks

Conception

Développement

Médical

Dessinateur

Retroconception

Impression 3D