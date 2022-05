Sébastien KNITTEL

COMPETENCES



FOCNTIONNELLES :



Rédaction de procédures de test de bancs de test et équipements électroniques,

Développement d’applicatifs de test,

Définition et rédaction de procédures de validation de bancs de test et d’équipements électroniques,

Validation d’équipements électroniques et de bancs de test,

Développement d’outils d’étude de fiabilité et analyses statistiques,

Électronique analogique et numérique,

Gestion de projet



MANAGEMENT :



encadrement de personnes sur les portages ASTER/ATENA EXOCET

gestion de projet, pour le service Banc, de MBDA sur le TOT (projet formation clients étrangers) et gestion des ressources et des personnes (MBDA et/ou externe)



TECHNIQUE :



Electronique : analogique, numérique, puissance…

µP/µC : 6809, 68000, 68 HC11 / 68HC12, 8086,

Bus spécifiques : 1553, DIGIBUS, ARINC, CAN

Langages de programmation : PASCAL, PASCAL OBJET, JAVA, C, C++, ATLAS XHMTL, XML, SQL, PHP, JavaScript. CSS

Logiciels de saisie de schéma / routage : ORCAD

Environnements de développement : TestStand CVI

Systèmes d'exploitation :MS-DOS, Windows, UNIX

Maîtrise des outils bureautiques : MS Office, Openoffice.org,

LANGUE

Anglais Technique formation CNEFAD 1998







FORMATION



1998 CFPA TS Electonique et Automatisme Industriel

1996 Formation Mesures Physiques

1992 BTS Electronique mention Economie

1989 Btn F2



EXPERIENCE

Depuis Fév.12 SERMA

Fonction occupée : Technicien Supérieur en électronique



Mission : Spécification, réalisation et validation d’applicatifs de tests pour un ABS/ESP (X98, X10, X07, X62ph1) pour Renault



Descriptif :



Rédaction des plans de validation

Codage et mise au point des programmes,

Rédaction des documents clients de validation,

Validation ABS/ESP,

Expertise des défauts



Environnement technique :



Janv. 00 – Jan. 12 Nexeya Systems (ISIS-MPP)

Fonction occupée : Technicien Supérieur en électronique



Mission : Développement de bancs de test et d'applicatifs de test / gestion de projet en prestation ou au forfait pour MBDA, Thalès, RATP, SAGEM



Descriptif :



SPECIFICATION, EVOLUTION ET VALIDATION DE BANCS ET D’APPLICATIFS DE TEST

Evolution, Mise à niveau et validation matérielle de banc de test d’équipement fonctionnel et climatique (Apache, MICA, Scalp, Storm Shadow, Black-Shaheen, TPS,Scalp HAF, Aster …),

Intégration de nouvelles ressources (relais GPS…),

Définition et validation du câblage testeur,

Expertise des défauts,

Préparation de bancs pour essais et recette finale,

Etude de l’existant,

Etude et choix des nouvelles ressources matérielles,

Fiabilisation des ressources (essais longues durées),

Rédaction de la documentation en anglais (doc utilisateur, doc de maintenance et doc de programmation).

Etude de matériel,

Définition des tests de qualification,

Rédaction des documents clients de validation,

Développement d’outils d’étude de fiabilité et analyses statistiques

Réalisation des essais.

Traduction de modules développés en C pour l’ATEC en ATLAS ATENA4.

MCO (sur banc MERMOZ)

Spécification et développement d’applicatifs sur banc SESAR 200/400, Atec série 6 (DASH08), Atemi et ATENA3 (Apache, MICA, Scalp, Storm Shadow, Black-Shaheen, TPS, Scalp HAF), ATENA4 (Exocet, ASTER), GPATE (NH90), ODTGEN (RATP)

Rédaction de spécifications générales et détaillées des tests

Etude de l’adaptateur

Etude et développement du logiciel de test

Mise au point

Validation et qualification de l’applicatif

Support au client sur site d’exploitation

Formation des utilisateurs

Gestion de projet (TOT Black Shaheen, PBT Black Shaheen et Scalp HAF)

Développement de DLL ODTGEN (traitement de fichiers S3 Motorola)



CONCEPTION DE CARTES ÉLECTRONIQUES ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENTS



Conception de cartes

Conception de cartes de régulations, de commandes d’automate et de cartes d’acquisition pc sur bus ISA/AT,

Développement des drivers et des logiciels associés en assembleur et langage C,

Définition des moyens de fabrication et de maintenance,

Réalisation de test et mise au point sur table de prototype,

Analyse fia fiabilité



Mes compétences :

Gestion de projet

Electronique

Banc de tests

TestStand