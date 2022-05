Sebastien KOCZOROWSKI

Domaines de compétences :

GESTION DE PROJETS -planification, contrôle et validation design, définition et adaptation des ressources, suivi avancement, industrialisation des procédés, gestion de contrats avec élaboration et/ou tratement de claim (clients et fournisseurs)

GESTION DE PRODUCTION -planification, gestion d’équipes pluridisciplinaires-,

ELABORATION DE DOCUMENTS TECHNIQUES -spécifications techniques, procédures de fabrication, procédures de test, appels d’offres-,

MISE EN PLACE D’ASSURANCE QUALITE -suivi de non-conformité, définition de listes de contrôles-,

LOGISTIQUE -mise en place de systèmes de gestion-,

POLYVALENCE TECHNIQUE -électromagnétisme, contraintes électromagnétiques (CEM), techniques du vide, cryogénie, thermodynamique, mécanique des fluides, matériaux composites, productique, techniques de soudure et connaissance des moyens de contrôle (CODAP, RCCM), techniques du nucléaire (vieillissement des matériaux),



Mes compétences :

Nucléaire