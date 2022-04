Guillaume FRAISSE

Préventeur sécurité et environnement au sein du Département Exploitation de la société CNIM depuis 2001, je m'occupe essentiellement de la mise en place et du maintien des certifications ISO 14001 et OHSAS 18001, sur différents sites de traitement des déchets.

J'ai actuellement 40 ans ; je suis marié et père de 5 enfants.



Mes compétences :

Audits

Déchets

Environnement

ICPE

Management

Organisation

Prévention

Reglementation

Réglementation ICPE

Sécurité

Système de Management

Traitement des déchets

Veille

Veille réglementaire