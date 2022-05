Sebastien KRAMP

Bonjour à toutes et à tous,



Toujours à l'écoute de nouveaux challenges professionnel, je m'occupe à présent de deux secteurs complémentaires, le développement commercial à l'export du groupe M2B Energy.



-Le Groupe M2B Energy a été fondé en 2015, Suite aux succès des sociétés membres de la holding.



ELECPARTNERS crée en 2011 spécialisé dans les solutions d'automatisme, montage sur site, MES.

EPS crée en 2013 spécialisé dans la fabrication d'armoire électrique.

DISTRIGROUP crée en 2014 spécialisé en vente et distribution de matériels électrique.

IEC SOLUTIONS crée en 2015 spécialisé en ingénierie et conseil en électricité et automatisme.



Dominés par la passion de nos métiers, nos équipes, sont en capacités de répondre à l'ensemble de vos besoins dans différents domaines électriques.





Supervision electrique:

SAACKE France: 8 lignes de chambres de combustions à JORF LASFAR, et SAFI.

AAF France: 18 filtres à manches à JORF LASFAR et SAFI.





Expérience professionnelle:



CEBELEC (2005-2011):



Gérant de la société Cebelec, nous avons principalement mis en oeuvre des projets industriel sur site, en procédant à l'étude et à la réalisation d'armoire électrique industriel sur le marché Français. Au vu de notre capacité d'entreprendre, nous nous sommes formés dans de nombreux domaines d'activités générales, l'industrie (automatisme, régulation, électricité, mécanique), et le bâtiment (électricité, plomberie, maçonnerie).



EGMF (1998-2005):



Monteur, Câbleur d'installation électrique.

Secteur industriel:



-Système de convoyage pour le groupe SIDEL, installation sur site en France et à l'étranger.



-Mise en sécurité de four à patisserie industriel (LU, Nestlé,Danone...).



-Installation de réchauffeur Gaz naturel sur site GRDF ATEX, thermoplongeur, chaudière... .



CITROËN (1995-1998):



Suite à la formation que j'ai reçu de la part de l'Ecole Technique Privée Citroën, j'ai intégré l'équipe de Maintenance 3X8 du site de Saint-Ouen.



ETPC (1993-1995):



Formation d'électrotechnicien au sein de l'Ecole Technique Privée Citroën.



Mes compétences :

Instrumentation

Management d'équipe

Electrotechnicien

Encadrement

Supervision

Industrie

Atex

Maroc

Management