Sébastien KREMER

J'ai réalisé 10 ans de tour de France dans la plupart des secteurs du métier de la maçonnerie: artisanat, gros œuvre, monuments historiques sur diverses techniques et matériaux.

J'ai occupé de nombreux postes sur les chantiers, jusqu'à de la conduite de travaux.

J'ai une expérience de formateur d’un peu plus de cinq ans entre les compagnons et l'Afpa.

Je suis aujourd'hui responsable technique dans une Coopérative d'activités et d'emploi (Sarl scop) sorte de couveuse dans lequel des entrepreneurs du bâtiment développent leur activité économique. Je m'occupe de l'accompagnement des porteurs de projet, je valide leurs devis et factures, nous apportons de la formation, je les reçois individuellement tout les mois .Je veille au bon fonctionnement de la coopérative.



Mes compétences :

Accompagnement

Empathie

Empowerment

RSE

Ténacité