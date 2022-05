Intervenant dans le secteur de l'habitat social depuis plus de 15 ans et en particulier dans les domaines les plus innovants (portage immobilier provisoire, intervention en copropriété, accession sociale à la propriété sécurisée et usufruit locatif social), j'ai pu développer une fine connaissance du secteur Hlm, de ses acteurs, de ses enjeux et problématiques.





Mes compétences :

Démembrement

Perl

Accession sociale à la propriété