Sébastien KWIEK

Sous la même casquette, plusieurs métiers et autant d'approches !



Éducateur spécialisé de formation, je travaille au Centre de Jour des Adolescents, structure du CHU d’Amiens, dont je suis également le coordinateur. Depuis 1999, j'y mets en place des ateliers de médiation thérapeutique au sein desquels j'accueille sur indication médicale des adolescents hospitalisés ou suivis en ambulatoire. Fort de cette expérience, j'ai été certifié en qualité d'art-thérapeute par l'INECAT Paris.



Formé à la conduite d’ateliers d’écriture chez ALEPH-ECRITURE, je mets en place des ateliers sur Amiens et propose mes services en libéral auprès de tous types de publics sur l’ensemble de la région Picardie. J'interviens notamment auprès d’instituts de formation, de collectivités, d’établissements scolaires et d’associations.



Concernant mon travail d’écriture, j'ai d'abord créé Orbalia, un univers imaginaire qui a fait l'objet d'une publication en 2003 (Iclade, les treize premières vérités) suivie de plusieurs livrets. Ce vaste chantier, qui touche désormais à de nombreux domaines de développement (cosmogonie, théologie, géographie, histoire, peuples et sociétés), est toujours en cours d’élaboration.



En parallèle, mon travail d'écriture s'est également orienté vers la poésie et le théâtre. L'évidence, constituée de poèmes écrits et vécus entre 2009 et 2013, est ma dernière publication.



J'aime les défis, les ouvertures et les possibles. Si ces mots vous font écho, alors peut-être sommes-nous fait pour nous rencontrer.



Contactez-moi et voyons ensemble comment je peux vous être utile !