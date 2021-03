Titulaire d'un MASTER en Psychologie du Travail et Ergonomie, j'ai travaillé 14 années au service du maintien dans l'emploi de personnes fragilisées par leur état de santé dans les entreprises du département de la Somme. Puis, j'ai décidé de me reconvertir.



Musicienne par ailleurs et souhaitant rester dans l'accompagnement de personnes en difficultés, je me suis tournée vers l'art-thérapie. Offrant un panel riche de possibilités de prises en charge pour un public très large (enfants, adolescents, adultes, seniors), j'ai découvert une pratique très intéressante : utilisation de la musique (sons, voix, rythmes), des arts plastiques (dessin, peinture, argile), de l'expression corporelle, de l'expression scénique (théâtre, improvisation, clown, masque, marionnettes, conte, écriture).



Je propose une prise en charge individuelle, en couple ou parents-enfants dans mon cabinet à AMIENS (80-Poulainville) le samedi. Je peux également réaliser des prestations de services directement dans les établissements.



N'hésitez à pas me contacter pour tout renseignement complémentaire.



Isabelle BOUZY

06.10.15.28.59

www.isabelle-bouzy.com