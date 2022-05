Sebastien LABAT

Diplômé des Arts et Métiers et parfaitement bilingue, notamment grâce à huit ans d’expatriation, je possède une forte expérience à des postes stratégiques de direction technique, opérationnelle et commerciale dans les domaine de la conception, du développement, de la fabrication et de la distribution de produits et machines de bureau tels fontaines à eau, destructeurs de papier, plastifieuses, déshumidificaters ou accessoires d'ergonomie.



Passionné d’événementiel, notamment sportif et culturel, mon parcours professionnel m’a donné l’occasion de diriger des projets internationaux de grande envergure et d’organiser des événements ambitieux en Chine, aux Etats-Unis et en France.



A la direction des filiales du Groupe Bernard Magrez depuis bientôt deux ans, les activités très variées que je gère sur Bordeaux pour Monsieur Magrez – vin, art, culture, tourisme, gastronomie, business – m’ont permis de me tisser un réseau à la fois très éclectique et très étendu sur la métropole Bordelaise et de confirmer mes qualités d’organisateur chevronné et de manager commercial.



Mes compétences :

Innovation

Leadership

Management

Microsoft Project

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Business development

Prospection internationale

Bilingue Anglais

Développement produit

Product Lifecycle Management

SolidWorks

Planification

R&D

Amélioration continue