Autonome, polyvalent et rigoureux. Je peux être affecté à des postes au sein du Bureau d'Etudes, Bureau des Méthodes et Gestion Industrielle. Connaissance de différents logiciels de dessin industriel et ERP.



Mes compétences :

Autocad

CATIA

SAP

Autodesk Inventor

Solidworks

Microsoft Office

ME10