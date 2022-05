Sébastien LACROIX

Bureau d’études VRD spécialisé dans l’aménagement du territoire, des travaux d’infrastructures des collectivités ( aménagement de voirie et de sécurité, assainissement des eaux usées, eaux pluviales, eau potable, réseaux secs, espaces verts ZAC, ZI, lotissements, station filtres roseaux…) dont les nombreuses références nous permettent de nous engager sur une conception approfondie et ce, dans les meilleurs délias.





Travaux aériens par drone et hélicoptère.

Photogrammétrie, relevés topographiques, modelisation 3D, inspection d’ouvrage, photos et films promotionnels.

Formation au pilotage DNC, module photogrammetrie et cadrage.

Vente de drones multirotors et ailes, maintenance et entretien.



Pour plus de renseignements voir site internet :Array ou 06 75 59 72 87