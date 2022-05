Sébastien LACROIX

Dès l’obtention de mon DESS Marketing International et Négociation, j’ai effectué un séjour d’un an et demi en Espagne (Barcelone) où j’ai vécu ma première expérience professionnelle à l’international dans le domaine de la gestion des ventes et du management d’équipes multiculturelles.



Fort de ces expériences et de retour dans la métropole lilloise, j’ai occupé de nombreux emplois dans les métiers du centre d’appels et de la vente directe, où j’ai piloté les processus de production d’un centre de profit, assuré le recrutement, managé des équipes professionnelles, communiqué en interne et en externe, construit et ajusté les plannings, organisé le reporting et piloté l’activité avec mon supérieur hiérarchique dans le respect du budget alloué et contribué à la performance de l’équipe de managers.



Je suis autonome, ouvert d'esprit, doté d'un bon sens relationnel, et surtout j’ai un goût prononcé pour le challenge. Je souhaite rejoindre une entreprise où les valeurs humaines sont au cœur d’un projet fort et ambitieux.







Mes compétences :

Management commercial

Goût du challenge

Connaissance des langues étrangères

Dynamique

Goût du contact humain

Maîtrise des outils de Bureautique

Marketing