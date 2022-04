Heïdi LAURENT

J'assure l'accueil physique et téléphonique le secrétariat. Je gère les agendas, les dossiers clients, des allocataires et du personnel.



J'assure le montage des dossiers d'appel d'offre et des ouvrages exécutés. Je gère les EPI, les formations, visites médicales, les accès sites.



Je m'occupe de toutes les tâches qui vous facilitent la vie, dans la bonne humeur qui me caractérise !



Je suis l'aide fonctionnelle ou opérationnelle d'un ou de plusieurs personnes.



Mes compétences :

Qualité Sécurité Environnement (QSE)

Administratif et comptabilité

Informatique

Communication

Suivi commercial et administratif

Secrétariat

Assistance administrative

Assistanat de direction

Assistanat commercial

Relationnel

Rigueur

Gestion du personnel

Gestion de la relation client

Esprit d'équipe

Relationnel interne et externe

Larges connaissances sur Microsoft office

Microsoft Outlook