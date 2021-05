Julie HARDY

Riche de plusieurs années d'expériences dans l’industrie automobile puis dans la sidérurgie, j'ai appris à appréhender les exigences en matière de sécurité, de qualité, d’optimisation des performances et de management.

J’ai occupé différents postes au sein des entreprises où j'ai travaillé et j’ai pu en découvrir plusieurs aspects. De plus, j’ai participé à des projets en collaboration avec d'autres services tels que la Maintenance, la Qualité ou encore le Service Informatique. Au-delà de mes connaissances techniques ce sont aussi mes capacités de communication qui m’ont permis de mener les projets à leur terme.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Kaizen

Optimisation

Lean Manufacturing

Flow Chart Analysis

Magement visuel

Animation de groupe de travail

Value Stream Analysis

Réduction de coût

TPM

Qualité